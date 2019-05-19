Оппозиция в Индонезии готовится к массовым акциям протеста

В эту среду должны объявить результаты президентских выборов. Сообщается, что основными участниками протеста должны стать местные исламские организации, в том числе, радикального толка.



Как пишет местная газета Стрейтс Таймс, полиция призывает воздержаться от выступлений из-за высокой угрозы террористической активности. По некоторым данным, главный кандидат от оппозиции потерял шансы на победу. Лидирует действующий президент Индонезии Джоко Видодо.