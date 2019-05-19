Компания Boeing исправила ошибки в программ для тренажёров, на которых обучаются пилоты лайнеров 737 MAX

Авиастроительный концерн признал недостаток в работе симуляторов. В частности, программы неспособны воспроизвести некоторые условия полета, аналогичные тем, при которых разбились два самолета этой модели, передает AFP. В обоих случаях электроника давала пилотам неверные показания о параметрах набора высоты. Многие страны после второй катастрофы весной ввели запрет на полеты 737 MAX в своем воздушном пространстве.