Участник скандала в Австрии несколько раз встречался с женщиной, называвшей себя племянницей русского олигарха

Один из участников скандала в Австрии несколько раз встречался с женщиной, называвшей себя племянницей русского олигарха. Бывший руководитель парламентской фракции Партии свободы Йоханн Гуденус обсуждал возможные тайные сделки не только на видео, которые попали к журналистам. Об этом пишут немецкие издания — журнал «Шпигель» и газета «Зюддойче цайтунг» – с публикации в которых скандал разгорелся. Второй герой видео – вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе – накануне объявил об отставки. На самой записи женщина, которая называет себя Аленой Макаровой, предлагает партии Штрахе финансирование в обмен на выгодные сделки. Тем временем российский миллиардер Игорь Макаров сказал, что у него нет никаких племянниц.