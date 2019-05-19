Сегодняшний теракт в Каире может поставить под вопрос возобновление чартерных рейсов из России в Египет

По словам источника агентства «Интерфакс», безопасность российских туристов должна обеспечиваться не только в аэропортах, но и по дороге к месту отдыха и обратно. Отсрочка с восстановлением полетов чартеров может затянуться еще на несколько месяцев, добавил собеседник агентства. В Каире возле автобуса с туристами сегодня была взорвана бомба. Пострадали 17 человек, в том числе 7 иностранцев. По словам представителей российского посольства, россиян среди раненых нет. Полеты из России в Египет были приостановлены 3,5 года назад после теракта на борту авиалайнера «Когалымавиа».