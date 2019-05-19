Сборная США одержала победу над командой Германии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею

Сборная США одержала победу над командой Германии со счетом 3:1 в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Таким образом в плей-офф турнира из группы А выходят американцы, финны, канадцы и немцы. Хозяева турнира, сборная Словакии, потеряли шансы продолжить борьбу на чемпионате. В группе В россияне также обеспечили себе выход в плей-офф. Сегодня наша команда проведет свою шестую встречу в рамках группового этапа. Она встречается со сборной Швейцарии.