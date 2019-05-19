Греф: «Хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти провела команда Путина после его избрания президентом

«Хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти провела команда Владимира Путина после его избрания президентом. Так события нулевых годов оценивает глава Сбербанка Герман Греф. В то время он был одним из членов правительства на посту главы Министерства экономического развития. Как отметил Греф, он сам «столкнулся с так называемыми олигархами в полный рост», пишет журнал Forbes. Был период, когда эти люди были значительно сильнее правительства. По словам главы Сбербанка, он не хотел жить «в стране, в которой командуют олигархи».