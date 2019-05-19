Власти Ирака называют «неприемлемым и необоснованным» решение Exxon Mobil эвакуировать своих специалистов из страны

Власти Ирака называют «неприемлемым и необоснованным» решение нефтяной компании Exxon Mobil эвакуировать своих иностранных специалистов из страны. Накануне около 60 человек покинули месторождение на юге Ирака и вылетели в Дубаи. По словам иракского министра нефти Тамера аль-Гадбана, такой шаг не имеет ничего общего с ситуацией в области безопасности или угрозами на нефтяных месторождениях. Он считает, что у действий корпорации есть политическая подоплека. Решение об эвакуации было принято на фоне роста напряженности между США и Ираном.