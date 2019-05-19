Латвия утверждает, что заметила российский военный корабль вблизи своих границ

Корвет «Ураган» находился в латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 14 морских милях от территориальных вод, говорится в сообщении латвийской армии, которое цитирует агентство ТАСС. Рига уже не раз фиксировала российские военные корабли у своих берегов и самолеты вблизи своего воздушного пространства. В Москве отвечали, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.