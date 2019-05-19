Полиция составит протокол на организатора архангельского митинга против мусорного полигона

Акция закончилась на несколько минут позже согласованного времени, пишет интернет-издание «7х7». Анне Вешкурцевой может грозить штраф. Митинг против строительства мусорного полигона для отходов из Москвы на станции Шиес прошел не только в столице региона, но и более чем в десяти населенных пунктов области. В Архангельске, по разным данным, на акции были от 3 до 8 тысяч человек. Четверо участников, в том числе один несовершеннолетний, задержаны.