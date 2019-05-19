Решение об уровне добычи нефти в мире основные добывающие страны примут в июне

Такую рекомендацию дал министерский мониторинговый комитет ОПЕК и государств, которые не входят в организацию. По словам участников встречи в Саудовской Аравии, в июне они намерены вновь оценить ситуацию на рынке нефти. В то же время по данным агентства Bloomberg, комитет ОПЕК+ может рекомендовать сфокусироваться на сокращении мировых запасов нефти. Его члены пришли к выводу, что необходимо продолжать работу в этом направлении, а также над сокращением мировых запасов и сохранением поставок нефти.