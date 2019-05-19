Россия и Белоруссия согласовали «дорожную карту» по поставкам нефти

Ее проект направлен для подписания российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку. Как сказал его белорусский коллега Игорь Ляшенко, Москва должна обеспечить сырьем белорусские предприятия и возобновить транзитную транспортировку российской нефти в направлении европейских государств. В Москве ответили, что прокачка чистой нефти в сторону Польши должна начаться завтра. Проблема с качеством нефти в трубопроводе «Дружба» возникла в прошлом месяце. Из-за этого Белоруссия и остальные европейские страны приостановили прием сырья.