Канцлер Германии Ангела Меркель может провести перестановки в правительстве

Это должно упрочить ее политические позиции и дать возможность доработать до конца четвертый срок, который истекает в 2021 году, утверждает газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе. По ее сведениям, поста в кабмине может лишиться давний соратник Меркель, министр экономики Петер Альтмайер. Тем не менее на протяжении последних месяцев в немецкой прессе появляются слухи о возможном досрочном уходе Меркель.