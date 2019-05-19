Правящий «Национальный демократический альянс» лидирует, по данным экзит-поллов, на выборах в Индии

«Бхаратия джаната партии» и ее союзники могут получить больше половины мест в нижней палате парламента. Оппозиционный «Объединенный прогрессивный альянс», лидером в котором выступает старейшая политическая партия страны «Индийский национальный конгресс», по прогнозам, получает около четверти. Как отмечает местный телеканал NDTV, оппозиция, согласно экзит-полам, почти вдвое улучшила свой результат на выборах. В Индии завершился процесс парламентских выборов, который продолжался более месяца.