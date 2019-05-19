В Москве скончался участник сегодняшнего полумарафона

По одним данным, ему стало плохо еще во время бега. Однако организаторы утверждают, что за помощью к медицинским службам до финиша он не обращался. Мужчина пробежал дистанцию в 10 километров и даже получил медаль, и только потом почувствовал себя плохо, — говорят в пресс-службе полумарафона. Там подчеркнули, что медицинская справка является обязательным условием для допуска к забегу, а на самом спортивном мероприятии дежурили более 20-ти бригад «скорой помощи».