Влиятельного британского депутата обвинили в шпионаже в пользу стран соцлагеря

Член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон в годы «холодной войны» работал на разведки Чехословакии и СССР, утверждает газета Mail On Sunday. По сведениям издания, в конце 60-х годов Робинсон якобы на регулярной основе передавал секретные документы и конфиденциальную правительственную информацию. Это были секретные документы с брифингов НАТО, сведения о планах Великобританией сократить свой контингент в ФРГ, а также некоторых детали британской ядерной стратегии. Адвокат Робинсона обвинения отрицает.