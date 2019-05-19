Участник финального этапа «Голос. Дети» снялся в рекламе, которая намекает на нечестные итоги голосования

По сюжету ролика, который был снят для казахской строительной компании, Ержан Максим с матерью выбирают дом. Ержан занял 2-е место в финале проекта «Голос. Дети». В ходе голосования его неожиданно опередила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Из-за этого разразился скандал. Компания, занимающаяся защитой от кибератак, провела расследование и выяснила, что голоса, отданные за Абрамову, были накручены.