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19:05, 19 мая 2019

Участник финального этапа «Голос. Дети» снялся в рекламе, которая намекает на нечестные итоги голосования

По сюжету ролика, который был снят для казахской строительной компании, Ержан Максим с матерью выбирают дом. Ержан занял 2-е место в финале проекта «Голос. Дети». В ходе голосования его неожиданно опередила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Из-за этого разразился скандал. Компания, занимающаяся защитой от кибератак, провела расследование и выяснила, что голоса, отданные за Абрамову, были накручены.



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