Не менее четырех человек задержала сегодня полиция на согласованном митинге в Архангельске

Здесь, а также еще в полутора десятках населенных пунктах области проходили акции против строительства мусорного полигона.

В столице региона, по словам организаторов, протестовать вышли до 7 тысяч человек. Со сцены выступали активисты, общественные деятели и экологи. Все они подчеркивали, что нельзя допустить строительство мусорного полигона у станции Шиес.

Сообщается, что многих пришедших на митинг полиция не пропускала из-за плакатов с критикой в адрес представителей власти и, в частности, с требованием отставки губернатора.