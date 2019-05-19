ЦСКА и «Спартак» обеспечили себе участие в Лиге Европы вне зависимости от результатов последнего тура ЧР

Столичные клубы ЦСКА и «Спартак» обеспечили себе участие в Лиге Европы в предстоящем сезоне вне зависимости от результатов последнего тура чемпионата России по футболу.

Тульский «Арсенал», который весной сумел вмешаться в борьбу за европейские вакансии, проиграл сегодня «Краснодару» с крупным счетом 0-3. Голы забили Сергей Петров, Маурицио Перейра и Ари. «Арсенал» еще может сравняться по очкам с ЦСКА, но по личным встречам тульская команда уступит армейцам. «Спартак» туляки не могут догнать даже теоретически. Чемпионат они закончат шестыми, таким образом у «Арсенала» остается один шанс попасть в Еврокубки, который никак не зависит от команды Игоря Черевченко. Это произойдет в том случае, если Локомотив выиграет финальный матч Кубка России у «Урала». «Спартаку» и ЦСКА в последнем туре предстоит выяснить, кто окажется выше в таблице, что имеет для болельщиков принципиальное значение, вне зависимости от занятых мест.

Сегодня в 29 туре осталось провести один матч. Несколько минут назад в Ростове местный клуб начал встречу против чемпиона России – «Зенита».