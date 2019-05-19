Кремль пока не получал официального предложения о переговорах российского и американского президентов
В то же время, Москва надеется, что эта встреча состоится, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он дал понять, что формат встречи пока не имеет значения – это может быть краткий обмен мнениями в кулуарах какого-либо крупного мероприятия, добавил Песков.
Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Белый дом запросил администрацию российского президента о проведении переговоров двух лидеров в следующем месяце в рамках саммита большой двадцатки в Японии.