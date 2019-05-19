Австрийская прокуратура не нашла состава преступления в видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе

Австрийская прокуратура не нашла состава преступления в видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Эта пленка спровоцировала крупный политический скандал в стране, привела к развалу правящей коалиции. Теперь республику ждут досрочные парламентские выборы. Однако в надзорном ведомстве говорят, что конкретных доказательств преступления из видео не следует, передает агентство ТАСС.

Проанализировать полную беседу Штрахе с женщиной, которая называет себя племянницей русского олигарха, прокуратура пока не может. На самом видео, как сообщается, неизвестная предлагает Штрахе финансирование его партии в обмен на выгодные контракты.