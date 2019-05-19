Чартерные полеты из России в Египет могут вновь отложить

Это связано с сегодняшним терактом в Каире, — сказал агентству «Интерфакс» информированный источник. отсрочка возобновления полетов может составить несколько месяцев. Ранее сообщалось, что чартерные рейсы могут возобновиться к октябрю. Как пояснил собеседник агентства, египетские власти должны гарантировать безопасность российских граждан прежде, чем курорты страны смогут вновь массово принимать наших туристов. В результате взрыва в Каире пострадали не мене 17 человек. Из них семеро – граждане ЮАР. По данным посольства, среди раненых россиян нет.