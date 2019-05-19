Члены организации «Ассоциация народного сопротивления» обнаружили прослушивающее устройство в своем штабе

Жучок находился на дне кружки, рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь группировки Никита Зайцев.

На днях участники группировки провели акцию у резиденции московского патриарха. Они повесили на ограду возле здания баннер с надписью «Извинись на Екб!». Это произошло на фоне протестов вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга.

Тем временем, уполномоченная по правам человека в Свердловской области пообещала следить за судьбой задержанных на акции против строительства храма. Татьяна Мерзлякова сказала «Эху Москвы», что во многих случаях полиция действовала с нарушениями.