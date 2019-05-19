Четверых человек задержали на согласованном митинге в Архангельске против строительства мусорного полигона

В акции, по разным оценкам, участвуют от 2,5 до 7 тысяч человек.

Среди задержанных на митинге против строительства полигона у станции Шиес – участник музыкальной группы «Слезы Орлова» Антон Клименков, а также Дарья Боровикова. Она является женой активиста Андрея Боровикова, находящегося под следствием из-за участия в несанкционированных антимусорных акциях. Как передает интернет-издание «Архангельск онлайн», полицейские считают, что Клименков и Боровикова вышли на другой несанкционированный митинг против мусорного полигона, прошедший 7 апреля. Кроме того, оказался задержан и девятиклассник из Новодвинска. Его, как отмечается, держат в полицейской машине. Еще один участник акции, по словам очевидцев, пытался перелезть через ограждение и оторвал погон сотруднику полиции. Однако его отпустили. Кроме того митинги против полигона у станции Шиес прошли и в других населенных пунктах Архангельской области: в частности, в Урдоме на акцию пришли около тысячи человек.

Митинги в Архангельской области против строительства мусорного полигона у станции Шиес проходят уже несколько месяцев. Активисты выступают против планов властей по ввозу в регион отходов из Москвы.