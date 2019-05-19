Российский миллиардер Игорь Макаров отрицает родственные связи с женщиной, замешанной в политическом скандале в Австрии. Неизвестная, которая называет себя Аленой Макаровой, племянницей русского олигарха, на видеозаписи, оказавшейся у немецких журналистов, предлагала финансирование лидеру Австрийсакой партии свободы. В интервью журналу Форбс Макаров подчеркнул, что у него нет никаких племянниц, а его представители используют все юридические методы, чтобы прояснить ситуацию с использованием его имени.

Накануне в результате разгоревшегося скандала канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о роспуске правящей коалиции и досрочных парламентских выборах.

Бывший председатель Австрийской партии свободы и вице-канцлер Ханс-Кристиан Штрахе сложил все свои посты из-за видео-ролика, сделанного на вилле острова Ибица в июле 2017 года. Штрахе был заснят во время семичасового разговора с мнимой племянницей крупного российского предпринимателя.

Право-популистский политик согласился на нелегальные миллионные вливания в избирательную кампанию его партии и на покупку активов газеты «Кронен-Цайтунг». В обмен он пообещал российским бизнесменам государственные заказы в сфере строительства и водоснабжения. Штрахе говорил также об ограничении свободы прессы в Австрии.

Журнал «Шпигель» и газета «Зюддойче цайтунг», опубликовавшие видео, не разглашают источник. Заказчики и авторы розыгрыша не известны. Месяц назад о видеоролике упомянул популярный немецкий сатирик Ян Бемерманн. Его роль в подготовке разоблачительной акции, однако, не ясна. Австрийские СМИ сообщают, что за инсценировкой стоят «западные спецслужбы».

Газета «Тагесшпигель» пишет, что Орган защиты конституции ФРГ видит значительный риск сотрудничества с Австрией. Германская контрразведка опасается, что австрийские партнеры могут передавать секретную информацию российским спецслужбам.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уже высказался за проведение парламентских выборов в начале сентября.