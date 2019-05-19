Россиянка Мария Бутина, приговоренная к полутора годам тюрьмы в США, смогла записать свое первое видеобращение

Она вышла на связь из распределительного центра в Оклахоме. Бутина попросила о финансовой помощи. Мария Бутина закончила свое обращение словами «Русские не сдаются!» По словам ее родных, долг за услуги адвокатов составляет не менее 40 миллионов рублей.

Москва неоднократно требовала освободить россиянку. МИД выступал в ее защиту, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил о давлении американских властей на задержанную.

Бутина должна выйти на свободу в ноябре этого года. Вашингтон говорит, что после этого она будет депортирована на родину.

Гражданка России была признана виновной в том, что она действовала на территории США как иностранный агент, но без соответствующей регистрации.

Еще в конце прошлого месяца Мария Бутина в ходе телефонной пресс-конференции из американской тюрьмы рассказывала, что она налаживала отношения с американскими политиками по заданию бывшего сенатора и зампреда Центробанка Александра Торшина. После ее задержания Торшин никак не помог ей финансово и отказался встречаться с членами ее семьи, добавила россиянка.