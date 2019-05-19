Россия завтра планирует начать прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба» в Польшу

По словам министра энергетики Александра Новака, сейчас Москва действует соответствии с принятой «дорожной картой». В ближайшие дни также ожидается восстановление прокачки нефти в сторону Словакии, — добавил Новак.

В Белоруссии ранее подтвердили, что согласовали проект Дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти. Минск также предложил Москве в сжатые сроки увеличить объем поставок сырья на один из белорусских нефтеперерабатывающих заводов.