«Динамо» останется в Премьер Лиге в следующем сезоне

Москвичи избежали участия в стыковых матчах с клубами ФНЛ.

«Динамо» в Красноярске сыграло вничью с «Енисеем» 2:2. Одного набранного очка хватило, чтобы оказаться недосягаемым для преследователей – «Уфы» и «Крыльев Советов». Оба клуба накануне проиграли свои матчи и теперь встретятся с представителями ФНЛ в борьбе за вакансии в Премьер Лиге. Один из соперников стал известен сегодня. Томская «Томь» победила «Спартак-2» со счетом 2-1, благодаря дублю Александра Ставпеца. Вне зависимости от исхода матча в последнем туре «Томь» гарантировала себе третье место. На четвертое и вторую путевку в стыковые встречи претендуют сразу четыре команды. Наилучшие шансы сохраняют ярославский «Шинник», «Нижний Новгород» и «СКА-Хабаровск».

Без дополнительных матчей в Премьер Лигу вышли «Сочи» и «Тамбов». Покинут элитный дивизион «Анжи» и «Енисей».