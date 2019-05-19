На Красной площади сегодня принимали в пионеры школьников из более чем десятка регионов страны

Прошла и торжественная линейка, посвященная 95-летию присвоения пионерской организации имени Ленина.

Юные участницы мероприятия из отряда барабанщиков «Кибальчиш» рассказали нашему корреспонденту о том, что значит быть пионером и даже наизусть рассказали «клятву» участника организации.

Организатором сегодняшнего приема в пионеры выступила КПРФ. Высокопоставленные функционеры партии повязали красные галстуки более чем 4 тысячам школьников. Детей привезли на главную площадь страны специальными экскурсионными автобусами.