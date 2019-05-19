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17:03, 19 мая 2019

Российский миллиардер отрицает связь с одним из фигурантов политического скандала в Австрии

Президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров сказал журналу «Форбс», что не знаком и не является родственником женщины, которая выдавала себя за его племянницу. Видео, где она предлагала финансовую помощь главе праворадикальной Австрийской партии свободы Хайн-Кристиану Штрахе, оказалось в  распоряжении немецких журналистов. Это привело к отставке Штрахе с поста вице-канцлера и к решению правительства провести досрочные выборы.



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