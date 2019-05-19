Российский миллиардер отрицает связь с одним из фигурантов политического скандала в Австрии

Президент группы компаний «Арети» Игорь Макаров сказал журналу «Форбс», что не знаком и не является родственником женщины, которая выдавала себя за его племянницу. Видео, где она предлагала финансовую помощь главе праворадикальной Австрийской партии свободы Хайн-Кристиану Штрахе, оказалось в распоряжении немецких журналистов. Это привело к отставке Штрахе с поста вице-канцлера и к решению правительства провести досрочные выборы.