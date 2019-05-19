Мария Бутина просит соотечественников помочь деньгами

Средства необходимы на оплату услуг адвокатов россиянки, которая была осуждена в США. В своем первом видеообращении из американской тюрьмы Бутина рассказала, что она и ее защитники подали апелляцию на приговор. Ролик заканчивается словами: «Русские не сдаются». По решению суда Бутиной предстоит провести в американской тюрьме еще около полугода. Ее признали виновной в работе на территории Штатов в качестве иностранного агента без регистрации. В семье Бутиной ранее говорили, что только аз услуги адвокатов они должны более 40 миллионов рублей.