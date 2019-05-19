В Египте по меньшей мере 17 иностранных граждан пострадали в результате взрыва вблизи туристического автобуса у пирамид в Гизе. Об этом сообщили сразу несколько арабских телеканалов. По предварительной информации, сработала самодельная бомба.

Все произошло возле нового Национального египетского музея в Гизе во время проезда туристичского автобуса рядом с его зданием. Большинство пострадавших — иностранные туристы. По информации Sky News Arabiya, в числе раненых — 10 египтян и семь туристов из ЮАР. Бомба сработала в тот момент, когда автобус находился в движении. Судя по малочисленным кадрам с места происшествия, которые демонстрируются в эфире, автобус не получил значительных повреждений по левому борту, но сильно накренился на одну сторону, съехав ближе к обочине. Основные травмы были получены от осколков разбившегося стекла. Всем оказана первая медицинская помощь. Автобус получил незначительные повреждения. Были ли в транспорте россияне, пока не известно. Российские дипломаты сейчас это выясняют, рассказали в консульском отделе посольства нашей страны в Каире. На фотографиях с места событий — реанимационная техника и взволнованные люди. Степень тяжести полученных травм пока не ясна. На месте работают сотрудники полиции и спасатели.

Информация о погибших не поступала. Последний по времени теракт в Каире произошел в конце прошлого года. Тогда на пути автобуса с туристами из Вьетнама тоже сработало заложенное на обочине дороги самодельное взрывное устройство.