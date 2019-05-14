В штабе «Ассоциации народного сопротивления» найдено прослушивающее устройство. Пресс-секретарь движения Никита Зайцев сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что устройство было смонтировано на дне кружки.

«Сегодня утром мы завтракали в квартире, где проживают активисты «Ассоциации народного сопротивления», и обнаружили на дне кружки устройство для прослушки. Эту кружку мы месяц назад во время уборки обнаружили в серванте, принесли ее на кухню, и начали пользоваться», — рассказал он.

По словам Н.Зайцева, активисты хотят проверить всю штаб-квартиру, но это сложно сделать без соответствующей специальной аппаратуры.

«Мы считаем, что это дело рук Центра по противодействию экстремизму. Для нас это практически очевидно. Потому что оперативники следят за многими нашими активистами. Неоднократно замечали оперативников ЦПЭ, которые дежурят в машине возле подъезда», — пояснил он.

Одну из последних акций «Ассоциация народного сопротивления» провела у резиденции патриарха Кирилла в Москве. Баннер «Извинись за Екб!» был повешен на здании, с целью привлечь внимание к протестам из-за строительства храма в Екатеринбурге.