Референдум о владении полуавтоматическим оружием проходит в Швейцарии

Граждане отвечают на вопрос о возможном ужесточении правил. Если большинство выскажется против этого, стране грозит исключение из Шенгенской зоны, отмечает DW. Страны Евросоюза ужесточили закон об оружии после терактов несколько лет назад. Под запрет попали в том числе штурмовые винтовки. Многие граждане Швейцарии владеют ими. Противники ужесточения правил считают, что такой шаг ставит под угрозу стрельбу как массовый вид спорта.