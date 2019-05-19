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16:32, 19 мая 2019

Референдум о владении полуавтоматическим оружием проходит в Швейцарии

Граждане отвечают на вопрос о возможном ужесточении правил. Если большинство выскажется против этого, стране грозит исключение из Шенгенской зоны, отмечает DW. Страны Евросоюза ужесточили закон об оружии после терактов несколько лет назад. Под запрет попали в том числе штурмовые винтовки. Многие граждане Швейцарии владеют ими. Противники ужесточения правил считают, что такой шаг ставит под угрозу стрельбу как массовый вид спорта.



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