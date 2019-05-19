Прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Польши начнется в понедельник, затем — в Словакию. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА. Ранее сообщалось, что Белоруссия согласовала проект «дорожной карты» по возобновлению транзита нефти из России в Европу через нефтепровод «Дружба». Он был приостановлен после обнаружения в российском сырье загрязняющих элементов.