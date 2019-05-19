Родственники Марии Бутиной, которая была осуждена в США, поддерживают с ней связь при помощи знакомых

Родные россиянки вынуждены просить их оплачивать услуги специальной программы для заключенных, с помощью которой те общаются со своими семьями. Об этом агентству ТАСС рассказал отец Марии, Валерий Бутин. Сама россиянка сегодня записала видеообращение из тюрьмы в Оклахоме. Она попросила у тех, кто посмотрит этот ролик, помочь оплатить услуги адвокатов. Бутина была приговорена к полутора годам тюрьмы. Суд признал, что она действовала в штатах как иностранный агент, без соответствующей регистрации.

На свободу женщина должна выйти в ноябре. Как говорят ее родные, долг за услуги адвокатов составляет около 40 миллионов рублей.