Один из участников полумарафона в Москве скончался во время соревнований

Один из участников московского полумарафона, одного из самых популярных массовых забегов в стране, скончался во время соревнований.

По версии телеграм-канала 112 , который цитирует Лента.ру, 51-летнему Борису Корчевскому стало плохо, прямо на дистанции, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Скорая приехала прямо на улицу, однако врачи не смогли реанимировать спортсмена и он скончался на месте. Агентство городских новостей Москва имя пострадавшего не указывает но сообщает, что бегун закончил дистанцию 10 километров, получил медаль и почувствовал недомогание только когда выходил с территории стадиона Лужники. Помощь ему оказывала медицинская служба Марафона, но спасти мужчину не удалось. В пресс-службе отмечают, что на соревнованиях работает 17 бригад Скорой помощи, а в стартовом городке установлены два госпиталя-шатра.

Это не первый случай в это месяце. 6 мая в Казани во время полумарафона от сердечного приступа умер 37-летний легкоатлет.