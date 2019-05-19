Минск согласовал проект «дорожной карты» по возобновлению транзита нефти из РФ в Европу через нефтепровод «Дружба»

Белоруссия согласовала проект «дорожной карты» по возобновлению транзита нефти из России в Европу через нефтепровод «Дружба». Он был приостановлен после обнаружения в российском сырье загрязняющих элементов.

Минск уже приступил к реализации совместного проекта с Москвой – об этом сообщил белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко. По его словам, «дорожная карта» предусматривает не только восстановление транзита в Европу, но и обеспечение сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Ляшенко указал, что соответствующие договоренности были достигнуты и представлены после его встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком в четверг. При этом какие именно шаги уже начал выполнять Минск, Ляшенко не уточнил. Нефть из России, поступающая по нефтепроводу «Дружба», временно не идет в Польшу и на Украину. В белорусском предприятии «Белнефтехим» отметили, что в одном случае это связано с ремонтом НПЗ «Нафтан», а во втором – в отсутствии у Киева свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти.

Минск обнаружил хлорорганические соединения в российской нефти в середине апреля. После этого чистое сырье не поступало по нефтепроводу «Дружба» в течение двух недель.