Соорганизатор «Парков и скверов» Екатеринбурга Москвин: В городе есть другие подходящие места для строительства храма

В Екатеринбурге есть более подходящие места для строительства храма святой Екатерины, из-за которого разгорелся скандал. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» соорганизатор городской инициативы Екатеринбурга «Парки и скверы» Дмитрий Москвин.

«Места есть, их надо обсуждать. К сожалению, предыдущие все попытки превращались в желания той стороны (губернатора и олигархов) занять общественное место, при огромном количестве. У них выкуплена масса земель в собственность, и вся она под контролем. Но они каждый раз предлагают строительство в общественной зоне», — сказал он.

По мнению Д.Моквина, в городе есть пара мест более удачных для строительства этого храма: «В центре города, на месте бывшей телебашни, рядом с действующим кафедральным собором, где рядом находится станция метро, транспортный узел. Если рассматривать с исторической точки зрения, таким местом может быть «Площадь 1905 года», напротив городской мэрии. Это историческое место, где с середины 18 века стоял Кафедральный собор, который был взорван в 1930-м году. В этих двух местах для меня достижение компромисса возможно».

Д.Москвин считает, что в городе не так много общественных мест, где горожане могут собираться, и поэтому эта ситуация вызвала такое противостояние.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма святой Екатерины в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста.