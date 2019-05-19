Этой ночью на экраны по всему миру выйдет заключительный эпизод нашумевшего сериала «Игра престолов»

Предыдущую серию, по данным производителя — американского канала HBO, посмотрели более 18 миллионов человек.

Между тем многие из них недовольны сюжетом последней части киносаги. На сайте Change.org уже более миллиона зрителей подписали петицию с требованием «переснять восьмой сезон с компетентными сценаристами». Создатели сериала, по мнению недовольных, проявили свою полную некомпетентность в ситуации, когда у них не готового материала. Речь идет о книгах, по мотивам которых и снята «Игра престолов».