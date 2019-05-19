Группировка «Ассоциация народного сопротивления» нашла в своем штабе прослушивающие устройства

Как рассказал пресс-секретарь движения Никита Зайцев сайту «МБХ Медиа», оно находилось в кружке. Устройство нашли случайно. Его отправили специалистам, которые подтвердили, что оно используется для прослушивания. Теперь активисты хотят проверить всю штаб-квартиру. Одну из последних акций «Ассоциация народного сопротивления» провела у резиденции патриарха Кирилла в Москве. Баннер «Извинись за Екб!» был повешен на здании с целью привлечь внимание к протестам из-за строительства храма в Екатеринбурге.