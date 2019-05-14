Д.Москвин из «Парков и скверов»: Встречу мэра Екатеринбурга с инициативной группой я расцениваю, как профанацию

Накануне состоялась встреча мэра Екатеринбурга с инициативной группой участников протеста против строительства храма в сквере. Соорганизатор городской инициативы Екатеринбурга «Парки и скверы» Дмитрий Москвин расценил эту «встречу как профанацию». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Встречу с мэром я расцениваю как абсолютную профанацию, с самого начала она была таковой. Поэтому большая часть активистов отказалась идти на встречу с мэром, аргументировав это тем, что ему нет доверия. Ему нет доверия, потому что он участвовал в предыдущих так называемых переговорах с губернатором, после которых к активистам пришла полиция, и начала шить дела в организации несанкционированных митингов. Он действительно ничего не решает. И вчера это было наглядно продемонстрировано», — сказал он.

В сложившейся ситуации, по мнению Д.Москвина, стало очевидным, что необходимо как можно быстрее возвращать прямые выборы мэра.

«Потому что на городском уровне это единственный механизм, чтобы был один человек, с которым люди готовы беседовать. Мы сейчас получили вопиющую ситуацию — горожане они не готовы разговаривать ни с кем, потому что они не доверяют никому. Из 36 местных депутатов 35 бездействовали, только один депутат приходил в сквер, чтобы как-то мониторить ситуацию. Народу не с кем вести диалог», — отметил он.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, 33 из них получили от двух до 15 суток административного ареста.