«Парки и скверы»: Решение властей найти альтернативу для строительства храма – «промежуточная стадия конфликта»

Решение властей Екатеринбурга найти альтернативу для строительства храма – это «промежуточная стадия конфликта». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» соорганизатор городской инициативы Екатеринбурга «Парки и скверы» Дмитрий Москвин.

Накануне состоялась встреча мэра Екатеринбурга с инициативной группой участников протеста против строительства храма в сквере, после чего власти Свердловской области сообщили, что 20 мая будет опубликован перечень новых возможных мест для строительства храма святой Екатерины, а также будет проведен общественный опрос.

«Мы довольны тем решением, к которому пришли после всех этих событий. Но от губернатора мы не услышали никакой конкретики по этому поводу. Мы только услышали, что будут какие-то альтернативы. Нет, это не победа. Это незначительная уступка с их стороны. Это еще не капитуляция, и вряд ли они будут откровенно на нее идти. Это промежуточная стадия, и нам есть, за что бороться дальше, именно силами общественников, в общественном поле, старясь больше не допустить таких конфликтов», — сказал Д.Москвин.

Он выразил надежду, что после сложившейся ситуации в городе «начнут меняться правила диалога» между властями и населением. «Может, обратят внимание на то, что не осталось ни одной институции, ни одной площадки, ни одного правого механизма, чтобы люди могли выражать свое мнение. Город не привык к такому прямому противостоянию. Такое могло быть только во времена революции, все остальное удавалось решать достаточно быстро в правовом поле», — отметил он.

По мнению Д.Москвина, после этих событий произошел «серьезный рост антиклерикальных настроений».



«Сейчас после того что произошло, стало гораздо труднее с людьми разговаривать, и об альтернативных площадках в том числе. Потому что часть людей четко сформулировали — мы не хотим вообще никакого храма. Я боюсь, что число людей, кто не хочет строительства храма вообще, выросло», — подчеркнул он.