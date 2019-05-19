По итогам прошлого года в России от различных заболеваний скончались почти 37 тысяч ВИЧ-инфицированных

Такие данные приводит Роспотребнадзор, опубликовавший статистику роста заболеваемости с момента начала регистрации носителей вируса в нашей стране.

Свыше 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека россиян умерли с момента начала регистрации заболевания, с 1987 года. Тогда был выявлен первый случай заражения и издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». На конец 2018 года зарегистрировано более миллиона граждан с ВИЧ и только за прошлый год — 88 тысяч новых случаев. Как пояснил заместитель главы Минздрава Сергей Краевой, в ведомстве погрешность в цифрах оценивают в 10% и связывают это с различными методиками подсчета. Согласно статистике Роспотребнадзора, доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5%, наркотическое инфицирование — 39%. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекцией — в возрастной группе от 30 до 44 лет. Самое значительное число зарегистрированных случаев фиксируется в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской областях, ряде регионов Сибири, в Санкт-Петербурге и Московской области.

В столице на сегодняшнем согласованном митинге за профилактику ВИЧ у метро «Улица 1905 года» полицейские потребовали от организаторов убрать любую символику ЛГБТ-сообщества. Впрочем, никаких задержаний не последовало. ОТВОДКА Накануне в Новосибирске группа активистов движения «Народный совет» пыталась сорвать работу мобильной лаборатории, в которой бесплатно предлагали пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.

Накануне в Новосибирске группа активистов движения «Народный совет» пыталась сорвать работу мобильной лаборатории, в которой бесплатно предлагали пройти тестирование на наличие ВИЧ-инфекции.