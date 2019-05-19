В Великобритании разгорается скандал вокруг влиятельного парламентария Джеффри Робинсона

Депутата от Лейбористской партии заподозрили в связях с КГБ во времена «холодной войны» и коммунистической Чехословакией

Лейборист шпионил на чехов, это утверждает британский таблоид Mail On Sunday. Он сообщил, что располагает архивом из нескольких сотен файлов, собранных службой безопасности Чехословакии в период холодной войны. Депутат Джеффри Робинсон по данным издания передавал чешским спецслужбам документы о британском ядерном сдерживании, в том числе материалы по ракетной программе Polaris и аналитические записки о деятельности блока НАТО. По данным издания Робинсон больше полусотни раз встречался с представителями спецслужб коммунистической Чехии. Речь идёт о конце 60-х годов прошлого века. В тот период лейборист также контактировал с агентами КГБ, утверждает газета. Робинсона, который называл себя «ленинистом», в Праге считали самым продуктивным источником информации о деятельности британских спецслужб. Он опасался, что в случае провала может угодить в тюрьму, пишет издание. Документы остаются в архиве госбезопасности Чехии. Британский парламентарий назвал обвинения в его адрес несостоятельными. Его юристы заявили, что он никогда не передавал секретных документов другим странам.

Позднее, в правительстве Тони Блэра в конце 90-х Робинсон работал также главным казначеем Минфина. Он оказался замешан в крупном финансовом скандале и покинул ведомство.