В Индонезии сторонники оппозиции готовятся к массовым акциям протеста после выборов президента

Они стекаются в Джакарту, где, как ожидается, начнут демонстрации после 22 мая. Тогда будут объявлены результаты выборов. Хотя подсчет голосов еще идет, фактически оппозиционный кандидат потерял шансы на победу. Однако Прабово Субинато уже несколько раз говорил, что не примет поражения, так как уверен в массовых нарушениях во время голосования и подсчета.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии в середине апреля. Они стали самыми масштабными в мире.