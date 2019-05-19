Досрочные выборы парламента Австрии могут пройти уже в сентябре

Об этом сказал президент Александер Ван дер Белен после переговоров с канцлером. Скандал, после которого вице-канцлер ушел в отставку, разразился из-за публикации видеозаписи двухлетней давности. На ней политик общается с женщиной, которую называют «племянницей российского олигарха». Она предлагает профинансировать партию в обмен на государственные контракты. Канцлер Себастьян Курц сказал, что в этой ситуации Партия свободы, чей лидер себя дискредитировал, должна покинуть правящую коалицию.

Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе на фоне скандала ушел в отставку.