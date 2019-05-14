В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Как сказал «Эху Москвы» протоиерей Максим Миняйло, народное голосование – это «дорого и не всегда эффективно». Он добавил, что РПЦ не собирается отказываться от строительства здания на территории сквера. Полностью интервью со священником прозвучит в нашем эфире после 18:00.

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма. На этом фоне власти решили заморозить стройку и провести опрос среди жителей.