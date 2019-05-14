Протоиерей Максим Миняйло: Выносить вопрос строительства храма в Екатеринбурге на референдум – это излишняя мера

Представители епархии считают, что выносить вопрос о храме на референдум – это излишняя мера. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» протоиерей, священник Храма на Крови, руководитель отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии Максим Миняйло.

«Мы были всегда сторонниками того, чтобы узнавать общественное мнение. Но я к проведению референдума отношусь довольно скептически. Потому что это дорого и не всегда эффективно», — сказал он.

Священник М.Миняйло добавил, что епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера. Храм, добавил он, предполагается возвести именно на историческом месте.

«Мы никого не обманывали и ничего не скрывали. Я хотел рассказать, выходя к протестующим, что мы строим храм вместе со сквером, как часть сквера. И то, что мы провозгласили — всю набережную взять и отреставрировать и озеленить с учетом всех мнений — я лично отвечаю за свои обещания, что мы не уничтожим сквер, и сделаем все для этого. Есть законный механизм разрешения этих вопросов. Закон может быть совершенен и несовершенен, но он существует такой, какой есть. И мы двигались этим нормативным документам», — подчеркнул он.

По мнению М.Миняйло, необходима открытая широкомасштабная презентация проекта храма, к которой необходимо привлечь власть и экспертов градостроительного совета при губернаторе области.

«Я до сих пор надеюсь на то, что опрос, который будет, покажет, что это место более подходит к строительству храма. Может и власти стоит подключиться и разъяснить людям, что это непросто православные строят, а строится для всех людей», — отметил он.