Этой ночью зрители по всему миру смогут увидеть последний эпизод сериала «Игра престолов»
Предыдущую серию, по данным производителя – американского канала НВО, посмотрели более 18 миллионов человек.
У нас сериалы, подобные «Игре престолов» будут снимать только, когда появятся платформы для их показа и люди, готовые финансировать съемки, — сказал «Эху» продюсер Александр Роднянский.
Между тем, на сайте Chang.org уже более миллиона зрителей подписали петицию с требованием переснять 8-й сезон «с компетентными сценаристами».