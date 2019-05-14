Этой ночью зрители по всему миру смогут увидеть последний эпизод сериала «Игра престолов»

Предыдущую серию, по данным производителя – американского канала НВО, посмотрели более 18 миллионов человек.

У нас сериалы, подобные «Игре престолов» будут снимать только, когда появятся платформы для их показа и люди, готовые финансировать съемки, — сказал «Эху» продюсер Александр Роднянский.

Между тем, на сайте Chang.org уже более миллиона зрителей подписали петицию с требованием переснять 8-й сезон «с компетентными сценаристами».