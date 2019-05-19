В Чечне богослов Адам Шахидов приравнял неофициальный девиз окружения главы республики «Ахмат – сила» к основам Корана и назвал скандирование этого лозунга обязанностью местных жителей.

Призыв к жителям Чечни прозвучал от богослова и советника главы республики на презентации книги об отце Рамзана Кадырова. В переполненном зале Адам Шахидов заявил собравшимся, что они должны скандировать лозунг «Ахмат – сила», связав жизненный путь Кадырова-старшего с основами Корана. Богослов произносил речь на русском языке. Ему удалось заставить некоторых зрителей прокричать речёвку. Далеко не все, судя по видео, согласились скандировать «Ахмат – сила».

Ранее Рамзан Кадыров уверял, что лозунг «Ахмат – сила» возник задолго до переименования футбольной команды. И даже выпустил небольшое видео, на котором девиз скандируют чеченские борцы, дети, Николай Басков, Тимати, Валерия, Евгений Плющенко.

Ахмат Кадыров – первый руководитель Чечни — погиб 9 мая 2004 года при теракте на стадионе в Грозном.